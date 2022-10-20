رحيل الأديب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما

2022/10/20 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ توليه الذي عُرف من خلال الشرائط المصورة وظهوره عبر قناتي "انتين 2" و"كانال+"، مسيرته في كتابة الروايات وتحديدا تلك التاريخية ومن نوع السيرة الذاتية

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