35 عامًا مرت على الإثنين الأسود.. هل يمكن أن يتكرر انهيار الأسواق؟

2022/10/20 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر 1987، تاريخ الانهيار القصير في سوق الأسهم ولكنه كان عنيفًا.هل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى؟

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