2022/10/20 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد رغبة الحكومة المقبلة في توطيد علاقتها مع كندا المركز الخبري الوطني.

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