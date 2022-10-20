استشهاد واصابة 5 جنود باشتباكات بين الجيش وعناصر من داعش شمالي بغداد

2022/10/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد واصابة 5 جنود باشتباكات بين الجيش وعناصر من داعش شمالي بغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "جندياً استشهد واصيب 4 اخرين باشتباك بين الجيش العراقي وعناصر من داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

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