الأمن الوطني يُطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما 5 كغم من الكريستال في بغداد (فيديو)

2022/10/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، من الإطاحة باثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة في بغداد.

ونشر جهاز الامن الوطني فيديو تابعته (بغداد اليوم)، يظهر قيام قوة من الجهاز وهي تطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما ( 5 ) كغم من الكريستال في العاصمة بغداد، وذلك بعمليات نوعية لملاحقة مصادر التهريب.

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