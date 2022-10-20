2022/10/20 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، عن حسم المكلف محمد شياع السوداني اسماء مرشحي 14 وزارة في كابينته الوزارية.

وقال العتبي لـ (بغداد اليوم)، ان "حراك رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مستمر في لقاءات متواصلة مع القوى والتيارات السياسية في بغداد"، مؤكدا انه "اسماء مرشحي 14 وزارة بينها وزارة امنية حسمت حتى الان وفق المعلومات".

واضاف ان "بقية الوزارات ربما تحسم في الساعات 72 القادمة استعدادا لجلسة السبت المقبلة"، مشيرا الى انه "ربما تؤجل بعض الوزارت بعد الجلسة للتوافق حيالها، لكن في كل الاحوال الامور تجري في سياقاتها ونتوقع ان تحسم كل الاشكاليات خلال الايام المقبلة".

ورجح القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، في وقت سابق من اليوم الخميس، عدم عقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، وفق المعطيات لن تعقد في موعدها"، مبينا ان "الجلسة سوف تؤجل لموعد اخر، فالحوارات بين السوداني والكتل لحسم الحقائب الوزارية ومرشحيها مازال مستمر".واوضح ان "السوداني يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يحسم الحوارات مع الكتل والأحزاب بشأن الحقائب الوزارية ومرشحيها، ولهذا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سوف تؤجل الى اشعار اخر لحين حسم هذا الملف".ومن المقرر ان يقدم محمد شياع السوداني، اسماء وتفاصيل كابينته الوزرارية الاسبوع المقبل بحسب ما يراه مراقبون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يحسم اسماء 14 وزيرا بحكومته.. لا جلسة لنيل الثقة وتأجيل لبقية الوزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يحسم اسماء 14 وزيرا بحكومته.. لا جلسة لنيل الثقة وتأجيل لبقية الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).