مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بهجوم “ارهابي” شمال بغداد

2022/10/20 | 13:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجوم مسلح نفذه عناصر داعش الارهابي في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر، إن عناصر من تنظيم داعش الارهابي هاجمت، صباح اليوم، قوة من الجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل جندي وجرح اثنين اخرين”.

وبين المصدر، أن القوة ردت على مصدر النيران، ما أجبرهم على الانسحاب والفرار الى منطقة مجهولة، مشيرا الى العثور على مضافة لهم ضمن منطقة الاشتباك في قضاء الطارمية.

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