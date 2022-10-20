وزير النفط يعلن بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء

2022/10/20 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروع سينتج تسعة ملايين لتر من مادة الكازولين.

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