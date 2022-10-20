2022/10/20 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت البرلمانية عن الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، الخميس، 20 تشرين الاول،...

ظهرت المقالة نائبة: لا استقرار الى الآن على أسماء وزراء حكومة السوداني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: لا استقرار الى الآن على أسماء وزراء حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: لا استقرار الى الآن على أسماء وزراء حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).