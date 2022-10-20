الاطاحة بتاجري مخدرات في بغداد (فيديو)

2022/10/20 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 5 كغم من الكريستال في العاصمة بغداد.

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