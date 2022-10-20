الدولار بـ 150 ين.. للمرة الأولى منذ 1990

2022/10/20 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انزلق الين اليوم متجاوزًا المستوى 150 الرئيسي أمام الدولار، بينما تستعد الأسواق لتدخل بنك اليابان.

وانخفض الين متجاوزًا المستوى النفسي الرئيسي البالغ 150 مقابل الدولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 1990.

جاء تراجعات العملة اليابانية في تحدٍ لتهديدات صانعي السياسة اليابانية المتكررة بالتدخل لمعالجة التقلبات المفرطة في سوق العملات.

عاجل: ارتفاع عنيف..



يهدد الملاذ الآمن

تعهد بالتدخل

في وقت سابق اليوم، تعهد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي باتخاذ "الخطوات المناسبة" ضد التقلبات المفرطة في سوق العملات.

وعزز بنك اليابان جهوده للدفاع عن سقف عائد السندات بنسبة 0٪ في وقت سابق يوم الخميس مع عروض شراء السندات الطارئة، في إظهار الاهتمام بالحفاظ على سياسة الأسعار المنخفضة للغاية التي يُلقى عليها باللوم في دفع ين.

وتسلط خطوة البنك المركزي الضوء على المعضلة التي تواجهها طوكيو في محاولة احتواء هبوط الين غير المرغوب فيه، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الذي قد يعرقل التعافي الهش لليابان.

مزيد من الهبوط

وقال موه سيونج سوم، محلل العملات في بنك سنغافورة، عن عتبة 150 ين للدولار: "إنه مستوى نفسي كبير يمكن أن يؤدي إلى التدخل ...



كان الناس يتوقعون التدخل منذ فترة".

"150 مستوى مؤلم..



وسوف ينظر الناس إلى أكتافهم لفترة من الوقت ويرون ما إذا كان هناك أي إجراء أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يدفعونه أكثر إلى الأعلى"، وفقًا لموه سيونج سوم.

وقال محلل العملات في بنك سنغافورة: "هذه هي الطريقة التي يسير بها السوق.



ستكون المقاومة التالية التي أراها حول مستوى 153".

ماذا يحدث؟

واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها للسوق يوم الإثنين الماضي من الاستجابة الحازمة للانخفاضات السريعة للين الياباني، بعد انخفاضه أواخر الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في 32 عامًا واجتماعات القادة الماليين العالميين التي أقرت بتقلبات العملة.

وصرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسي العملة اليابانية، بأن "كل دولة ستستجيب بشكل مناسب" بشأن العملات، بعد بيان مجموعة الدول السبع (G7) الأسبوع الماضي والذي أشار إلى أن الأعضاء سيراقبون التقلبات الأخيرة عن كثب.

لكن بيان ماساتو كاندا، كبير دبلوماسي العملة اليابانية توقف عند هذا الحد، حيث لم يتطرق لإعطاء إشارات على التدخل المشترك.

أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع فوق الخط الأحمر عند مستوى 145 بوصوله إلى 145.33، وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة مستعدة للتدخل في أسواق العملات لمنع حدوث خسائر أعمق للعملة المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار بـ 150 ين.. للمرة الأولى منذ 1990 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار بـ 150 ين.. للمرة الأولى منذ 1990 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).