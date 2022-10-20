البنك المركزي يطالب بتزويده بمعلومات للحسابات المصرفية للشركات المتورطة

2022/10/20 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب البنك المركزي العراقي، بتزويده بمعلومات للحسابات المصرفية للشركات المتورطة بسرقة 3.7 تريليون دينار.

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