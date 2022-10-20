أسعار الوقود تتجه للانخفاض بمساعدة بايدن أو بدونها

2022/10/20 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان إعلان الرئيس جو بايدن الأخير عن تحرير كميات من النفط من مخزون الطوارئ في البلاد سيساعد في خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.لكن الخبر السار للسائقين -وبايدن- هو أن عدة عوامل تشير إلى انخفاض الأسعار في المستقبل

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