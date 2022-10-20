الخارجية الروسية تحذر الغرب من خطورة المواجهة العسكرية مع روسيا

2022/10/20 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب الذي يزود أوكرانيا بالسلاح يقترب من خط خطير سيتسبب بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.وأضافت زاخاروفا: “تستمر دول الناتو، كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض، في ضخ الأسلحة والذخيرة … Readmore

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