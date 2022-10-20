2022/10/20 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الخميس، برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.وفي ما يلي نص البرقية، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية : “فخامة السيد عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق أصالة عني ونيابة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).