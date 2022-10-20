2022/10/20 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الخميس، إن سجنا جديدا دشن في مصر عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، يواصل فرض الظروف "القاسية وغير الإنسانية" المسجلة في بقية السجون في مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. منظمة تنتقد الظروف "القاسية وغير الإنسانية " في سجن جديد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. منظمة تنتقد الظروف "القاسية وغير الإنسانية " في سجن جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).