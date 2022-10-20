2022/10/20 | 13:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: xcgi3yAtqPU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهيأة العامة للكمارك تضع اسس العمل الالكتروني لتبسيط الاجراءات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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