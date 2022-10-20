انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك إلى المدينة المنورة

2022/10/20 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك الدولي الى المدينة المنورة على متنها 140 معتمراً.

وذكر بيان للهيئة ، أن "نحو 140 معتمراً سيتم تفويجهم اليوم الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة عبر مطار كركوك الذي تم افتتاحه مؤخرا".

وأكدت الهيئة، ان "دخول مطار كركوك الدولي للخدمة سيسهم بتسهيل عملية تفويج المعتمرين والحجاج الى الديار المقدسة ويخفف من عبء أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها".

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