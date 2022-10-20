الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدد نسبة الدوام لموظفي المؤسسات الرسمية

2022/10/20 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نسبة دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة.



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وذكر بيان للامانة "لاحقا بقراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (21 لسنة 2021 الفقرة 6) و (25 لسنة 2021 الفقرة 2)، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بمقدار (100%)".

وشدد على "إلزام الموظفين كافة، جلب بطاقة لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد – 19) يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد – 19)".

وأشار إلى أن "التوجيه يتضمن، قيام المؤسسات الحكومية كافة، بحث منسوبيها كافة، للتلقيح بلقاح (كوفيد – 19) وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021)".

وأوضح، أن "التوجيه حمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها".

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