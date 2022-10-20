2022/10/20 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1rjEizkjxL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاريع استثمار النفايات.. فشل حكومي في قلب بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاريع استثمار النفايات.. فشل حكومي في قلب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).