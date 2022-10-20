الأمانة العامة لمجلس الوزراء: دوام موظفي المؤسسات الرسمية كافة 100%

وذكرت الأمانة، في بيان “لاحقاً بقراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (21 لسنة 2021 الفقرة 6) و (25 لسنة 2021 الفقرة 2)، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، فقد تقرر الآتي:
ـ يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بمقدار (100%) وإلزام الموظفين كافة، جلب بطاقة لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد – 19) يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد – 19).
وأشارت إلى، أن “التوجيه تضمن قيام المؤسسات الحكومية كافة، بحث منسوبيها كافة، للتلقيح بلقاح (كوفيد – 19) وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021)”.
وبينت، أن “التوجيه حمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها”.
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