الأمانة العامة لمجلس الوزراء: دوام موظفي المؤسسات الرسمية كافة 100%

2022/10/20 | 14:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نسبة الدوام لموظفي المؤسسات الرسمية.

وذكرت الأمانة، في بيان “لاحقاً بقراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (21 لسنة 2021 الفقرة 6) و (25 لسنة 2021 الفقرة 2)، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، فقد تقرر الآتي:

ـ يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بمقدار (100%) وإلزام الموظفين كافة، جلب بطاقة لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد – 19) يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد – 19).

وأشارت إلى، أن “التوجيه تضمن قيام المؤسسات الحكومية كافة، بحث منسوبيها كافة، للتلقيح بلقاح (كوفيد – 19) وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021)”.

وبينت، أن “التوجيه حمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها”.

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