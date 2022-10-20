2022/10/20 | 14:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، انطلاق أول رحلة خارجية، من مطار كركوك الدولي الى المدينة المنورة تقل عددا من المعتمرين.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم،ان” نحو 140 معتمرا سيتم تفويجهم اليوم الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة عبر مطار كركوك الذي تم افتتاحه مؤخرا”.

واكدت الهيئة ان” دخول مطار كركوك الدولي للخدمة سيساهم بتسهيل عملية تفويج المعتمرين والحجاج الى الديار المقدسة ويخفف من عبء اهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقل نحو 140 معتمرا.. انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك الى المدينة المنورة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقل نحو 140 معتمرا.. انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك الى المدينة المنورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).