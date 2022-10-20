للمرة الأولى منذ 32 عاماً .. الين الياباني يتخطى حاجز الـ150 أمام الدولار

2022/10/20 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 يناً أمام العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.وقرابة الساعة 07.40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149.92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 يناً، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأمريكية واليابانية.وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير/شباط عند 115 تقريباً، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل، التي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم، الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.

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