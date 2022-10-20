الجوية يعزز صدارته .. وصيام نفط الوسط مستمر

2022/10/20 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للمرة الثالثة على التوالي يخفق فريق نفط الوسط في تحقيق الفوز أو تسجيل هدف بعد أن خرج متعادلاً مع مضيفه فريق الحدود، التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد ضمن الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.



وشهدت المباراة مشاركة المخضرم كرار جاسم بعد غياب طويل عن الدوري العراقي.

وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة الكرخ وضيفه النجف التي جرت على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد.

بينما فاز فريق الزوراء على ضيفه زاخو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد.وسجل هدفي الزوراء علاء عباس وعلي يوسف في الدقيقتين 18 و53، بينما أحرز هدف زاخو الوحيد منار طه من ركلة جزاء في الدقيقة 49.وفاز دهوك على ضيفه النفط بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الصقور» في دهوك.



وسجل هدف دهوك والمباراة الوحيد اللاعب زاكري جراهير في الدقيقة 86.وتعد هذه الخسارة هي الثالثة للنفط وبذات النتيجة، ليبقى قابعاً في المركز الأخير.وتمكن فريق القوة الجوية من تعزيز صدارته بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق كربلاء بهدف واحد دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد.وسجل حسين جبار هدف القوة الجوية والمباراة الوحيدة في الدقيقة 36 من ضربة رأس أخطأ حارس مرمى كربلاء في التعامل معها بصورة صحيحة، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات

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