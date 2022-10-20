موتورولا تكشف عن هاتف قابل للتمدد بضغطة زر.. كيف يعمل؟

2022/10/20 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "موتورولا" للتو عن تقنية التمدد الجديدة للهواتف الذكية، مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم الشاشة بضغطة زر واحدة.

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