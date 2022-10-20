شاهده من الداخل.. التشغيل التجريبي الرسمي لمصفى كربلاء النفطي

2022/10/20 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار

إسماعيل، اليوم الخميس، المباشرة

بفعاليات التشغيل التجريبي

لمصفى كربلاء النفطي.

وقال إسماعيل في كلمة ألقاها خلال مراسم

حفل افتتاح المصفى في كربلاء،

ان المصفى سينتج 9 م

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