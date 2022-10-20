2022/10/20 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر عراقيون عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، اليوم الخميس، عن غضبهم

بسبب عبارات مسئية بحق الأمام علي بن

إبي طالب (عليه السلام) داخل محرك البحث

"Google".

وأظهر محرك البحث Google عبارة مسيئة

توضع عند البح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب عراقي.. تجاوز على مرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) داخل محرك البحث "Google") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب عراقي.. تجاوز على مرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) داخل محرك البحث "Google") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).