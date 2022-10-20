المجلس الروحاني الايزيدي يطالب السوداني بمنح الايزيديين حقيبة وزارية بحكومته (وثيقة)

2022/10/20 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالب المجلس الروحاني الايزيدي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بمنح المكون الايزيدي حقيبة وزارية بحكومته.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، مطالبة رئيس المجلس الروحاني الايزيدي حازم تحسين سعيد، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بمنح المكون الايزيدي حقيبة وزارية بحكومته المقبلة.

أدناه نص الوثيقة:

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