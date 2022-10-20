الاعرجي: العراق يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمة فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش

2022/10/20 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، خلال استقباله بمكتبه اليوم الخميس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش، كريستيان ريتشر، والوفد المرافق له، أن العراق يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمة الفريق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته (بغداد اليوم)، أن " اللقاء ناقش استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانب العراقي وفريق التحقيق الدولي، من أجل إنجاح مهمته في كشف جرائم داعش، من خلال جمع الأدلة والوثائق التي تدين هذا التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان أن الأعرجي أشار إلى أن "آثار داعش الإرهابي مازالت موجودة، وأن جمع الأدلة التي تدين جرائمه سيخدم الإنسانية"، مؤكدا أن "العراق يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمة فريق التحقيق الدولي"، مبينا أن "نجاح الفريق في مهمته سيكون انتصارا للإنسانية".

من جانبه أعرب رئيس فريق التحقيق الدولي، "عن دعم ومساندة فريقه للحكومة العراقية، لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من جرائم داعش"، لافتا إلى أن "التعاون والتنسيق سيؤدي إلى تحقيق العدالة".

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