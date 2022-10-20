عقارات الدولة تنفي بيع وزير المالية السابق وكالة قطع اراضي في بغداد

2022/10/20 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، اليوم الخميس، الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بقيام وزير النفط والمكلف بمهام وزير المالية سابقا احسان عبد الجبار، ببيع قطع أراضي في بغداد تابعة لعقارات الدولة.

وجاء في توضيح للدائرة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بخصوص الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بقيام احسان عبد الجبار وزير النفط المكلف بمهام وزارة المالية سابقا ببيع قطع أراضي في بغداد تابعة لعقارات الدولة خلافا للضوابط والتعليمات وقدر تعلق الامر بعمل هذه الدائرة فلا صحة للأخبار المتداولة".

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