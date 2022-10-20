تكتيكات جريئة حافظت على استمرار حركة الاحتجاج في إيران

2022/10/20 | 14:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من خارج إيران تظهر حاوية نفايات تندلع فيها النيران خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني في 20 أيلول/سبتمبر 2022 بعدما اوقفتها شرطة الأخلاق © ا ف ب/ارشيف – نيقوسيا (أ ف ب) – احتجاجات خاطفة ضمن مجموعات صغيرة، وصور تعرض على جدران أبراج سكنية، ونوافير صُبغت مياهها باللون الأحمر: […]

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