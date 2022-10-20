الرئيس الاوكراني:أسقطنا 21 طائرة مسيّرة إيرانية بينها عشرة كانت متجهة نحو كييف

2022/10/20 | 14:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تحد من استهلاكها للطاقة في مواجهة تدمير بنيتها التحتية صورة مؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من مدينة لفيف في أوكرانيا تظهر جنودا يحملون نعش أحد رفاقهم في السلاح © ا ف ب يوري دياتشيشين كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تستعد أوكرانيا الخميس لتقييد استهلاك الطاقة لمواجهة تدمير الجيش الروسي منشآتها مع […]

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