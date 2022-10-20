2022/10/20 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين اثنين في وزارة النقل؛ لإضرارهما العمديِّ بمصالح الجهة التي يعملان فيها.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير الشركة العامَّة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ لإقدامها على ارتكاب مُخالفاتٍ في التعاقدات المُبرمة كافة مع شركة ” سيركو” البريطانيَّة؛ لمراقبة الحركة الجويَّـة العراقيَّـة.وأوضحت الدائرة أنَّ أمر القبض والتفتيش، الذي صدر بحقِّ المُتَّهمين اللذين يشغلان حالياً منصبي المُدير العام للدائرة القانونيَّة في وزارة النقل، والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في المجمع العلميِّ العراقيِّ، جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.من الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في الثاني والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُتَّهمين المذكورين في القضيَّة نفسه

التالي

منذ 9 دقائق

الأعرجي: العراق يبذل قصارى جهده لانجاح مهمة فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش

منذ 4 ساعات

اخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية

منذ 4 ساعات

الاستخبارات العسكرية تحرر مختطفة في محافظة صلاح الدين

منذ 5 ساعات

قائد عمليات بغداد يصدر توجيهاً يخص اوقات الذروة الصباحية والمسائية

منذ 6 ساعات

الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل بناية في سوق شعبي شرقي بغداد

منذ 17 ساعة

القبض على متهم بالارهاب وآخر بالسرقة وثالث بالتزوير في بغداد

منذ 19 ساعة

اخماد حريق اندلع بمحوله كهربائية في واسط

منذ 21 ساعة

القبض على متهم بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة في واسط

منذ 23 ساعة

القضاء يستقدم عضو باللجنة المالية في البرلمان للدورة السابقة

منذ يوم واحد

إحباط عملية هروب 6 ارهابيين إلى خارج العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمر قبض وتفتيش بحق مديرين عامين في وزارة النقل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمر قبض وتفتيش بحق مديرين عامين في وزارة النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).