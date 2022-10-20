الأعرجي: العراق يبذل قصارى جهده لانجاح مهمة فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش

2022/10/20 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ان آثار داعش الإرهابي مازالت موجودة، فيما اشار الى ان العراق يبذل قصارى جهده لانجاح مهمة فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيانان “الاعرجي، استقبل، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش، كريستيان ريتشر، والوفد المرافق له”.

وأوضح، ان “اللقاء، ناقش استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانب العراقي وفريق التحقيق الدولي، من أجل إنجاح مهمته في كشف جرائم داعش، من خلال جمع الأدلة والوثائق التي تدين هذه العصابات الإرهابية”.

وأشار الأعرجي إلى أن “آثار داعش الإرهابي مازالت موجودة، وأن جمع الأدلة التي تدين جرائمه سيخدم الإنسانية”، مؤكدا أن “العراق يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمة فريق التحقيق الدولي”.

وتابع أن “نجاح الفريق في مهمته سيكون انتصارا للإنسانية”.

من جانبه، أعرب رئيس فريق التحقيق الدولي، عن “دعم ومساندة فريقه للحكومة العراقية، لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من جرائم داعش”، لافتا إلى أن “التعاون والتنسيق سيؤدي إلى تحقيق العدالة”.

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