2022/10/20 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة ، اليوم الخميس،صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين اثنين في وزارة النقل لإضرارهما العمديِّ بمصالح الجهة التي يعملان فيها.وذكرت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: صدور أمري قبض وتحر بحق مديرين في وزارة النقل المركز الخبري الوطني.

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