الساعدي والمندلاوي يبحثان توثيـق عرى التعاون المشتـرك لمكافحـة الفساد في المرحلة المقبلة

2022/10/20 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، اليوم الخميس، توثيـق عرى التعاون المشتـرك لمكافحـة الفساد في المرحلة المقبلة.وقال المندلاوي خلال زيارته هيئة النزاهة ولقائه […]

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