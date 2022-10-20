عائلة مهسا أميني ترفض مجددا مزاعم

2022/10/20 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت عائلة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، تقرير الطب العدلي الذي أفاد بأن وفاتها بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق تعود لوضعها الصحي وليس بسبب تلقيها "ضربات"، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن محامي العائلة، الخميس.

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