2022/10/20 | 15:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الروحاني الايزيدي يطالب السوداني بمنح الايزيديين حقيبة وزارية بحكومته

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