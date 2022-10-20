2022/10/20 | 15:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة “رابرين” في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بتفكيك عصابة نفذت عمليات سرقة مختلفة من بينها سرقة منزل بيت أهل زوجة أحد أفرادها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها فككت عصابة للسرقة أفرادها متهمون بتنفيذ 25 سرقة مختلفة من بنيها عملية سرقة غريبة من نوعها حيث قام أحد افرادها بسرقة بيت حميه (أهل زوجته) اثناء دعوته لتناول وجبة طعام فيه.

وأوضح البيان أن ذلك الشخص وجه رفيقيه من أفراد العصابة بالتوجه الى بيت أهل زوجته وتنفيذ عملية السرقة، مشيرا انهم سرقوا أكثر من 17 مليون دينار عراقي و10 آلاف دولار أمريكي من ذلك البيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان.. شخص يسرق أهل زوجته خلال دعوته لتناول وجبة طعام في بيتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان.. شخص يسرق أهل زوجته خلال دعوته لتناول وجبة طعام في بيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).