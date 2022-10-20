التخطيط ترجح اجراء التعداد السكاني نهاية العام المقبل

2022/10/20 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة التخطيط العراقية، اليوم

الخميس، إجراء التعداد السكاني في

البلاد نهاية العام المقبل 2023.

وقال الجهاز المركزي التابع للوزارة،

في بيان أصدره بمناسبة يوم الاحصاء

العالمي، ان "العراق يعد في طل

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