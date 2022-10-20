علاوي ينأى بنفسه عن

2022/10/20 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل وزیر المالیة "المستقيل" علي علاوي،

اللجنة المالية في البرلمان السابق

مسؤولية الغاء ديوان الرقابة والذي أدى

بـ"السرقة الترليونية الكبرى"، وفيما

أكد أن عملية السرقة تم تنفیذھا "داخل

أروقة هيئة الضرا

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