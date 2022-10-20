وزارة الصناعة توضح بشأن انتاج سماد مسرطن في شركة الاسمدة الجنوبية

2022/10/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

ردت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، على الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بخصوص انتاج سماد مسرطن في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية بمحافظة البصرة.

وأوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية من الشركات الاستراتيجية في الوزارة التي رفدت البلد بمنتجاتها من سماد اليوريا والامونيا وتصديره الى دول العالم منها الصين وروسيا حيث تعد الاسمدة المنتجة فيها من افضل انواع الاسمدة كون الغاز المستخدم في مصانعها خالي من مركبات الكبريت"، مبيناً بأن "الوزارة عزمت على انتاج سماد الداب في الشركة العامة للفوسفات ابان احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظة الانبار وماسببه ذلك من تدمير لمصانع الشركة حيث كان سماد الداب ينتج داخل العراق من الامونيا وحامض الفسفوريك وكانت الشركة العامة للفوسفات تعتمد على شركتي الاسمدة الجنوبية والشمالية في تجهيز الامونيا فيما كانت تستورد حامض الفسفوريك من الخارج".

وأشار الى أن "شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة ولغاية تاريخه بكمية بلغت (35) الف طن من سماد الداب خضعت جميعها الى كافة الفحوصات وفق المقاييس العالمية وهذا ما اكدته وزارة الزراعة في كتبها وشهادات الفحص من الجهات الفاحصة المعتمدة في وزارة الصناعة"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية في خططها وجهودها رغم كل حملات ومحاولات التشويه والتعطيل التي تواجهها بالتزامن مع النهوض الذي تشهده مصانع الاسمنت والاسمدة والبتروكيمياويات نتيجة الخطط السليمة والناجحة التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية"، داعياً "وسائل الاعلام الى عدم الترويج لمثل هكذا معلومات تستهدف ايقاف عجلة الصناعة العراقية".

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