زين العراق تتلاعب بالخدمات.. مناشدات للجهات الرقابية حول رفع اجور صلاحية الشريحة

2022/10/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفعت شركة زين العراق لخدمات الاتصال والانترنت، اليوم الخميس، مبلغ تمديد صلاحية الخط بنسب غير محددة، حيث قامت بإضافة مبلغ 1000 دينار عراقي على فترات التمديد لخطوط المشتركين.

وقال عدد من المستخدمين لخدمات الشركة لـ (بغداد اليوم)، إن "شركة زين العراق ودون سابق انذار او توضيح للأسباب قامت برفع مبلغ تمديد صلاحية الخط لشهر واحد من 2000 دينار الى 3000 الاف دينار، والثلاثة أشهر من 6 الى 7 الاف دينار".

واستنكر عدد من المستخدمين ، هذه الزيادة، ووصفوها بأنها "تلاعب واضح واستنزاف للمواطنين".

وطالب المستخدمون "هيئة الإعلام والاتصالات، فضلا عن البرلمان بالرقابة على شركات الاتصالات".

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