2022/10/20 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8gMENaJncm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملك جمال لبنان سيف حرب لزاكروس: أهدي هذا اللقب لكل شاب لبناني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملك جمال لبنان سيف حرب لزاكروس: أهدي هذا اللقب لكل شاب لبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).