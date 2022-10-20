تشافي : رسائل هاتفي تحولت إلى تعازي

2022/10/20 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الإسباني تشافي، مدرب برشلونة الرسائل الواردة على هاتفه بعد خسارة الكلاسيكو كأنها رسائل تعزية لوفاة أحد أقاربه، وأضاف قبل مواجهة فياريال اليوم ثم استضافة أتلتيك بلباو الأحد، وبايرن ميونيخ الأربعاء: «علينا أن ننافس على الألقاب بعد الجهد الذي بذله النادي وأسماء النجوم في الفريق، إن لم نحرز الألقاب، كما يقول الرئيس، ستكون هناك عواقب تبدأ بي».وعلى الرغم من الشكوك في قوة الفريق بعد خسارة أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا وخسارة الكلاسيكو، فإنه على بعد 6 نقاط من متصدر الليجا ريال مدريد (لعب مباراة أقل)، بيد أن وضعه في المسابقة الأوروبية أصعب.وتابع تشافي: «وضع الفريق هو كما ترون، بدأنا كالطلقة والآن لسنا بخير، لكن هذا لا يوقفني عن العمل، الطريق من النجاح للفشل قصير جداً»

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