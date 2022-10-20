2022/10/20 | 15:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار داعش الإرهابي مازالت موجودة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يتحدث لفريق التحقيق الدولي عن آثار داعش وجرائمه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يتحدث لفريق التحقيق الدولي عن آثار داعش وجرائمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).