بورصة العراق تنهي تعاملات الاسبوع على ارتفاع بنسبة 0.57%

2022/10/20 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، مؤشرات التداول الأسبوعية بارتفاع مقداره 0.57%.

وذكر بيان للسوق إن "الأسبوع الثالث من شهر تشرين الاول 2022 شهد خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 16/10/2022 الى يوم الخميس المصادف 20/10/2022".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع "أكثر من (3) مليار سهم، بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار."

و اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(595.32) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (598.71) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.57% عن اغلاقه في اول الجلسة".

نفذت "خلال الأسبوع أكثر من (3500) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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