2022/10/20 | 15:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت أمانة بغداد -أمس الأربعاء- ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد تأهيلهما، لتظهرا بحلة جديدة تضمنت إنشاء نافورة كبيرة راقصة، ومسطحات خضراء بتصاميم مميزة ومنظومة إنارة حديثة، مع إنجاز صيانة نصب الحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور- ساحة التحرير وحديقة الأمّة في بغداد بحلة جديدة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور- ساحة التحرير وحديقة الأمّة في بغداد بحلة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).