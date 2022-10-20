2022/10/20 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: شدد قائد البحرية الأميركية على ضرورة أن يكون الجيش الأميركي مستعدًا لاحتمال...

ظهرت المقالة البحرية الأميركية: الصين قد تغزو تايوان قبل 2024 أولاً على المسلة.

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