مخزن حبوب العالم

2022/10/20 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: علاء الخطيب في العام 1917 اصدر “مارك سايكس” الدبلوماسي والعسكري البريطاني...

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